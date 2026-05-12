Амосов вошел в ТОП-10 рейтинга UFC
Все ближе к большим поединкам
UFC обновили рейтинг лучших бойцов в полусреднем весе. Впервые в ТОП-10 вошел украинец Ярослав Амосов, который в ночь с 9 на 10 мая в рамках турнира UFC328 в Ньюарке (США) победил испанца Хоэля Альвареса удушливым приемом.
Рейтинг UFC в полусреднем весе:
- Чемпион – Ислам Махачев
- Иен Мачадо Гарри
- Карлос Протес
- Майкл Моралес
- Джек Делла Маддалена
- Белал Мухаммад
- Шон Брэди
- Леон Эдвардс
- Комару Усман
- Хоакин Бакли
- Ярослав Амосов
