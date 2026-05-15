  Джон Джонс назвал троих самых сложных соперников в карьере
Джон Джонс назвал троих самых сложных соперников в карьере

Свой последний поединок боец провел в 2024 году

Фото: tengrinews.kz

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
38-летний бывший обладатель чемпионских титулов UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс в интервью на YouTube-канале ALF Global рассказал, кого считает своими самыми сложными соперниками в карьере в смешанных единоборствах.

Топ-3 самых сложных соперников:

1. Александр Густафссон.
2. Доминик Рейес.
3. Даниэль Кормье.

Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его активе 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных единоборств.

