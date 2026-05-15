Нганну оказался тяжелее Линса перед боем в MVP

Разрыв в весе огромный

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну и экс-боец UFC бразилец Фелипе Линс успешно сделали вес к предстоящему бою, который состоится 17 мая на турнире MVP.

Фрэнсис Нганну показал на весах 116,57 кг, Фелипе Линс — 100,06 кг.

Фрэнсису имеет в своем активе 18 побед, из которых 17 были одержаны досрочно, и три поражения. Спортсмен идёт на серии из семи побед в смешанных единоборствах. В последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире PFL Super Fights, Нганну разделил клетку с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Бой завершился победой камерунского атлета техническим нокаутом в первом раунде.

В профессиональном рекорде Фелипе в смешанных единоборствах 18 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и пять поражений.

