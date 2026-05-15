Нейт Диаз и Майк Перри сделали вес перед боем на турнире MVP
Вложились
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
41-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Нейт Диаз и экс-боец UFC соотечественник Майк Перри успешно сделали вес перед поединком по правилам ММА, который пройдёт 17 мая на турнире MVP. Бой пройдёт в весовой категории до 77,3 кг.
Нейт Диаз показал на весах 76,48 кг, а Майк Перри — 76,93 кг.
Нейт в своём активе имеет 21 победу и 13 поражений, вто время как у Майка 14 побед и восемь поражений.
