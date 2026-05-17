Официально: Конор возвращается, названы соперник и место следующего поединка
Он не может без боя
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор проведет бой против Макса Холлоуэя. Об этом сообщается на официальных страницах организации в социальных сетях.
Поединок состоится на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 11 июля. Место проведения – T-Mobile Arena.
У 37-летнего Макгрегора сейчас в разгаре тренировки: он готовится к возвращению в октагон.
Конор свой последний бой провел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Поединок завершился в первом раунде, когда ирландец получил перелом ноги.
LEGENDS MEET AGAIN@TheNotoriousMMA vs @BlessedMMA 2 headlines #UFC329 LIVE July 11 on @ParamountPlus! pic.twitter.com/KZviEoLcpD— UFC (@ufc) May 17, 2026
