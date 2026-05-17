Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из самых ожидаемых боев UFC длился всего 17 секунд. Видео
Быстро справилась
Ронда Роузи в первые секунды проходом в ноги опрокинула Джину Карано на спину, а затем успешно провела болевой прием.
Похоже, даже режиссер трансляции не был готов к столь скоротечному бою.
Роузи и Карано – самые яркие представительницы женского ММА. Именно их популярность помогла женскому ММА развиться до сегодняшних масштабов.
Карьера Карано в ММА была недолгой. После поражения от Крис Сайборг на волне успеха она пошла в кинематограф.
Роузи же стала первой чемпионкой UFC в самом легком весе. Роузи первой из женщин включили в Зал славы UFC.
???? IT TOOK RONDA ROUSEY 15 SECONDS!!! ???????? #rondarousey pic.twitter.com/1HwDno7yRQ— BIGLIAMofficial (@BIGLIAMofficial) May 17, 2026
