Один из самых ожидаемых боев UFC длился всего 17 секунд. Видео

Ронда Роузи в первые секунды проходом в ноги опрокинула Джину Карано на спину, а затем успешно провела болевой прием.

Похоже, даже режиссер трансляции не был готов к столь скоротечному бою.

Роузи и Карано – самые яркие представительницы женского ММА. Именно их популярность помогла женскому ММА развиться до сегодняшних масштабов.

Карьера Карано в ММА была недолгой. После поражения от Крис Сайборг на волне успеха она пошла в кинематограф.

Роузи же стала первой чемпионкой UFC в самом легком весе. Роузи первой из женщин включили в Зал славы UFC.