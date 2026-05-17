Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Кокаинщик вернулся": Джейк Пол высмеял возвращение Макгрегора и обвинил его в хайпе
Война промоушенов
Getty Images / Global Images Ukraine
29-летний американский блогер и боксер Джейк Пол резко отреагировал на анонс боя между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем.
Поединок станет главным событием турнира UFC 329, который состоится 11 июля в Лас-Вегасе (США).
"О, кокаинщик вернулся! Круто! Это показывает, насколько они в уязвимом положении.
Маленькие неуверенные мальчики, которые пытаются привязаться к нашему мероприятию и попробовать перекрыть нас новостями.
Это не сработает, дружище", – сказал Пол.
Пол имеет в виду дебютный турнир по смешанным единоборствам MVP, который прошел 17 мая.
Популярное сейчас
- Игрок турецкого гранда хочет в Шахтер. Футболист обратился к Арде Турану
- Уже в третий раз! Матч Кривбасс – Шахтер снова прерван из-за воздушной тревоги
- Гвардиола покидает Манчестер Сити? Клуб уже достиг соглашения с другим тренером
- Джон Джонс назвал троих самых сложных соперников в карьере
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
- Звезда вне конкуренции: самая красивая футболистка мира стала игроком сезона в Лестере