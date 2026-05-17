"Кокаинщик вернулся": Джейк Пол высмеял возвращение Макгрегора и обвинил его в хайпе

29-летний американский блогер и боксер Джейк Пол резко отреагировал на анонс боя между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем.

Поединок станет главным событием турнира UFC 329, который состоится 11 июля в Лас-Вегасе (США).

"О, кокаинщик вернулся! Круто! Это показывает, насколько они в уязвимом положении. Маленькие неуверенные мальчики, которые пытаются привязаться к нашему мероприятию и попробовать перекрыть нас новостями. Это не сработает, дружище", – сказал Пол.

Пол имеет в виду дебютный турнир по смешанным единоборствам MVP, который прошел 17 мая.