UFC анонсировал турнир в Абу-Даби

Ultimate Fighting Championship (UFC) анонсировал турнир UFC Fight Night в Абу-Даби, который пройдёт 25 июля на "Этихад Арене" на острове Яс, сообщает пресс-служба организации в своём аккаунте в социальной сети Х.

Имена участников пока не раскрываются. Абу-Даби регулярно принимает турниры UFC в рамках долгосрочного партнёрства с Департаментом культуры и туризма столицы ОАЭ.

В июле 2025 года "Этихад Арена" принимала турнир с главным боем между Робертом Уиттакером и Ренье Де Риддером, а в октябре того же года — титульный поединок Тома Аспиналла и Сириля Гана. Билеты на июльский турнир поступят в продажу в ближайшее время.