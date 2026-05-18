Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
UFC анонсировал турнир в Абу-Даби
Он состоится 25 июля
Ultimate Fighting Championship (UFC) анонсировал турнир UFC Fight Night в Абу-Даби, который пройдёт 25 июля на "Этихад Арене" на острове Яс, сообщает пресс-служба организации в своём аккаунте в социальной сети Х.
Имена участников пока не раскрываются. Абу-Даби регулярно принимает турниры UFC в рамках долгосрочного партнёрства с Департаментом культуры и туризма столицы ОАЭ.
В июле 2025 года "Этихад Арена" принимала турнир с главным боем между Робертом Уиттакером и Ренье Де Риддером, а в октябре того же года — титульный поединок Тома Аспиналла и Сириля Гана. Билеты на июльский турнир поступят в продажу в ближайшее время.
Популярное сейчас
- Конкуренты буксуют. Динамо сохраняет шансы на серебро
- Официально. УАФ назвала помощников нового тренера сборной Украины, среди которых — легенды команды
- Появление Ярмоленко и дебютанты. Сборная Украины объявила заявку на будущие товарищеские матчи
- Официально: Конор возвращается, названы соперник и место следующего поединка
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона
- Звезда вне конкуренции: самая красивая футболистка мира стала игроком сезона в Лестере