Джон Джонс: Шоу лиги MVP превзошло UFC

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
38-летний бывший обладатель чемпионских титулов UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс, присутствовавший на турнире MVP MMA в Лос-Анджелесе, заявил, что шоу новой лиги превзошло UFC.

"Я считаю, что шоу MVP было просто невероятным. Думаю, оно даже было лучше UFC. Я никогда не был на турнире, где повсюду были дым-машины и экраны, плюс отличные бойцы. Половина зрителей пришла посмотреть на победу Нейта Диаза, однако оба парня – мои близкие друзья, поэтому ощущения были смешанными.

Думаю, Ронда выступила просто невероятно. Она сделала именно то, чего я от неё ожидал, и выиграла меньше чем за минуту. Это заняло 17 секунд. Её дзюдо и джиу-джитсу – это то, чему она посвятила годы, и остальные девушки до сих пор сильно отстают от неё в этом плане. Не знаю, но думаю, что освободиться от контракта с UFC вполне реально. Нужно просто найти нужных людей, пройти через правильные каналы и приложить к этому больше усилий", — приводит слова Джонса портал Bloody Elbow.

