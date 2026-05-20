Бой Роузи и Карано собрал на Netflix в США рекордную для ММА аудиторию

Турнир Most Valuable Promotions (MVP), в главном поединке которого встречались бывшая чемпионка UFC в самом легком весе Ронда Роузи и Джина Карано, собрал на Netflix рекордную аудиторию в США для смешанных единоборств.

Netflix впервые транслировал турнир ММА. Трансляция привлекла 17 млн ​​зрителей по всему миру, а пиковые значения в США составили 11,6 млн. Предыдущий рекорд 8,8 млн был установлен на телеканале FOX 1 в 2011 году на турнире UFC.

Бой 39-летней Роузи и 44-летней Карано длился всего 17 секунд, Роузи одержала победу болевым приемом.

Роузи провела первый поединок с 2016 года. Она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года по дзюдо, а в 2018 году стала первой женщиной, включенной в Зал славы UFC.

Карано последний поединок провела еще в 2009 году, уступив Крис Сайборг в поединке за титул чемпионки Strikeforce. Она известна по ролям во многих голливудских фильмах.