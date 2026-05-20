Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бой Роузи и Карано собрал на Netflix в США рекордную для ММА аудиторию
Космические цифры
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Турнир Most Valuable Promotions (MVP), в главном поединке которого встречались бывшая чемпионка UFC в самом легком весе Ронда Роузи и Джина Карано, собрал на Netflix рекордную аудиторию в США для смешанных единоборств.
Netflix впервые транслировал турнир ММА. Трансляция привлекла 17 млн зрителей по всему миру, а пиковые значения в США составили 11,6 млн. Предыдущий рекорд 8,8 млн был установлен на телеканале FOX 1 в 2011 году на турнире UFC.
Бой 39-летней Роузи и 44-летней Карано длился всего 17 секунд, Роузи одержала победу болевым приемом.
Роузи провела первый поединок с 2016 года. Она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года по дзюдо, а в 2018 году стала первой женщиной, включенной в Зал славы UFC.
Карано последний поединок провела еще в 2009 году, уступив Крис Сайборг в поединке за титул чемпионки Strikeforce. Она известна по ролям во многих голливудских фильмах.
Популярное сейчас
- Гвардиола сделал очередное заявление о своем будущем после проигрыша титула АПЛ
- Ротань: Наверное, мы потеряли второе место. Значит так нужно
- Арсенал выиграл АПЛ, Караваев перейдет в Шахтер, Манчестер Сити возглавит новый тренер. Главные новости за 19 мая
- "Кокаинщик вернулся": Джейк Пол высмеял возвращение Макгрегора и обвинил его в хайпе
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
- Дочь Суркиса поделилась стильными фото и привлекла внимание необычным акцентом в образе