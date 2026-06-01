В возрасте 45 лет скончался бывший боец UFC
Также он выступал в Bellator и KSW
Фото: mmarocks.pl
Бывший боец UFC, Bellator, KSW, выступавший в тяжёлом весе, американец ангольского происхождения Джей Силва скончался сегодня, 1 июня, на 45-м году жизни.
"С глубокой скорбью мы сообщаем вам о смерти спортсмена FAME Джея Силвы. Джей дарил радость, положительные эмоции и демонстрировал профессионализм настоящего спортсмена. Он навсегда останется частью истории нашей федерации! Мы выражаем глубочайшие соболезнования близким, родным и друзьям Джея. Покойся с миром!" — сказано в пресс-релизе промоушена FAME, в котором в последние годы выступал Силва.
В своём профессиональном рекорде в ММА Джей имел 12 побед, из которых шесть были одержаны нокаутом, 12 поражений, а один бой был признан ничьей.
