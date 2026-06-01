  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. В возрасте 45 лет скончался бывший боец UFC
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В возрасте 45 лет скончался бывший боец UFC

Единоборства

Также он выступал в Bellator и KSW

В возрасте 45 лет скончался бывший боец UFC

Фото: mmarocks.pl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший боец UFC, Bellator, KSW, выступавший в тяжёлом весе, американец ангольского происхождения Джей Силва скончался сегодня, 1 июня, на 45-м году жизни.

"С глубокой скорбью мы сообщаем вам о смерти спортсмена FAME Джея Силвы. Джей дарил радость, положительные эмоции и демонстрировал профессионализм настоящего спортсмена. Он навсегда останется частью истории нашей федерации! Мы выражаем глубочайшие соболезнования близким, родным и друзьям Джея. Покойся с миром!" — сказано в пресс-релизе промоушена FAME, в котором в последние годы выступал Силва.

В своём профессиональном рекорде в ММА Джей имел 12 побед, из которых шесть были одержаны нокаутом, 12 поражений, а один бой был признан ничьей.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Бой Роузи и Карано собрал на Netflix в США рекордную для ММА аудиторию
yellow-arrow
Джон Джонс: Шоу лиги MVP превзошло UFC
yellow-arrow
UFC анонсировал турнир в Абу-Даби
UFC
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости