  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Абсолютный рекорд в истории UFC. Билеты на бой Макгрегор — Холлоуэй были распроданы за 240 секунд
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Абсолютный рекорд в истории UFC. Билеты на бой Макгрегор — Холлоуэй были распроданы за 240 секунд

Единоборства

Бой состоится 12 июля

Абсолютный рекорд в истории UFC. Билеты на бой Макгрегор — Холлоуэй были распроданы за 240 секунд

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Билеты на бой бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора против американца Макса Холлоуэя были распроданы за 240 секунд. Это абсолютный рекорд в истории UFC. Об этом пишет издание AS.

По данным источника, самый дорогой билет в первом ряду на "T-Mobile Arena" стоил более $ 43 тыс., самые дешёвые, на верхних трибунах, — около $ 600. На вторичном рынке цена стартует от $ 1500.

Бой запланирован на 12 июля и станет главным событием турнира UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Для Макгрегора этот поединок станет первым по правилам смешанных единоборств почти за четыре года. Последний раз ирландец выходил в октагон в июле 2021 года на турнире UFC 264, где уступил техническим нокаутом Дастину Порье после тяжёлой травмы ноги, полученной в первом раунде.

Макгрегор дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
В возрасте 45 лет скончался бывший боец UFC
yellow-arrow
Бой Роузи и Карано собрал на Netflix в США рекордную для ММА аудиторию
yellow-arrow
Джон Джонс: Шоу лиги MVP превзошло UFC
Конор Макгрегор
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости