UFC заинтриговал официальным анонсом грандиозного осеннего шоу в Париже

5 сентября 2026 года пройдёт турнир по смешанным единоборствам промоушена UFC (Ultimate Fighting Championship) в Париже (Франция). Об этом пишет пресс-служба североамериканской организации.

Напомним, турнир UFC в Париже традиционно проходит в сентябре начиная с 2022 года.

В минувшем году турнир UFC Fight Night 258 во Франции прошёл 6 сентября. Тогда в главном событии вечера состоялся поединок между французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым и бразильцем Кайо Борральо в лимите среднего веса.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Имавова единогласным решением судей. Для Нассурдина эта победа стала пятой подряд.