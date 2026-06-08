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UFC заинтриговал официальным анонсом грандиозного осеннего шоу в Париже
Соревнования традиционно проводятся во Франции с 2022 года
Фото: Х
5 сентября 2026 года пройдёт турнир по смешанным единоборствам промоушена UFC (Ultimate Fighting Championship) в Париже (Франция). Об этом пишет пресс-служба североамериканской организации.
Напомним, турнир UFC в Париже традиционно проходит в сентябре начиная с 2022 года.
В минувшем году турнир UFC Fight Night 258 во Франции прошёл 6 сентября. Тогда в главном событии вечера состоялся поединок между французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым и бразильцем Кайо Борральо в лимите среднего веса.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой Имавова единогласным решением судей. Для Нассурдина эта победа стала пятой подряд.
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We return to the City of Love on September 5 ????????— UFC (@ufc) June 8, 2026
Register your interest for #UFCParis here ➡️: https://t.co/3VJhIdQpDq pic.twitter.com/8RzDQ1DmA4
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