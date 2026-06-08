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В UFC реформируют систему составления рейтингов лучших бойцов
Таким образом они станут более объективными
Во время трансляции турнира UFC Fight Night 278, который прошёл 7 июня, в Лас-Вегасе (США), комментаторы сообщили о том, что в скором времени в промоушене будет внедрена новая система составления рейтингов лучших бойцов лиги в разных весовых категориях.
Согласно имеющейся информации, теперь эксперты будут учитывать измеряемые результаты вместо мнений или популярности. Они будут отмечать выступления бойцов и отражать их результаты внутри октагона. Это должно помочь сделать рейтинги более объективными.
Напомним, текущая система составления рейтингов в североамериканской организации работает на основе голосования среди журналистов.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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