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В США подали иск с требованием отменить турнир UFC у Белого дома

Единоборства

Не в восторге от идеи

В США подали иск с требованием отменить турнир UFC у Белого дома

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ветераны войны во Вьетнаме и активисты подали иск с требованием отменить турнир UFC Freedom 250, который должен пройти 14 июня на Южной лужайке Белого дома.

Истцы — ветеран из Вирджинии Пол Романо и активистка Сьюзан Дуглас — называют мероприятие глубоко коррумпированным, поскольку президент Дональд Трамп предоставил UFC и его главе Дане Уайту "беспрепятственный доступ к Белому дому и мемориалу Линкольна для проведения частного коммерческого спортивного мероприятия". По их мнению, UFC получит значительный доход от события, проводимого на федеральной земле, что противоречит законодательству.

"Президент передал два самых почитаемых памятника Америки частной корпорации, чтобы он и его союзники могли нажиться на этом. Это коррупция. Эти памятники принадлежат всем нам, американцам, а не Дане Уайту, не рекламодателям вроде Crypto.com и не Дональду Трампу. Мы просим суд применить закон, поскольку администрация отказывается это делать", — приводит выдержку из заявления Дуглас издание MMA Junkie.

Иск поддерживает организация Public Integrity Project.

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