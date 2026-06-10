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Дана Уайт отреагировал на иск с требованием отменить турнир UFC в Белом доме

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Президент организации подозревал, что будет подобное

Дана Уайт отреагировал на иск с требованием отменить турнир UFC в Белом доме

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал судебный иск, поданный ветеранами и активистами с требованием отменить турнир UFC Freedom 250, который должен пройти 14 июня на Южной лужайке Белого дома.

"Ожидали судебного иска. Ожидали всего, что связано с этим событием. Думали, это произойдёт раньше. Мы знали, что он будет. Не знали, кто и как, но знали, что он будет", — приводит слова Уайта издание MMA Junkie.

Уайт не стал комментировать иск подробнее. Ранее истцы назвали мероприятие "глубоко коррумпированным", поскольку президент Дональд Трамп предоставил UFC и главе организации "беспрепятственный доступ к Белому дому и мемориалу Линкольна для проведения частного коммерческого спортивного мероприятия".

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