Дана Уайт отреагировал на иск с требованием отменить турнир UFC в Белом доме

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал судебный иск, поданный ветеранами и активистами с требованием отменить турнир UFC Freedom 250, который должен пройти 14 июня на Южной лужайке Белого дома.

"Ожидали судебного иска. Ожидали всего, что связано с этим событием. Думали, это произойдёт раньше. Мы знали, что он будет. Не знали, кто и как, но знали, что он будет", — приводит слова Уайта издание MMA Junkie.

Уайт не стал комментировать иск подробнее. Ранее истцы назвали мероприятие "глубоко коррумпированным", поскольку президент Дональд Трамп предоставил UFC и главе организации "беспрепятственный доступ к Белому дому и мемориалу Линкольна для проведения частного коммерческого спортивного мероприятия".