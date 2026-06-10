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Сергей Деревянченко узнал имя соперника, с которым проведет следующий бой
Украинец не боксировал 4 года в среднем весе
Украинский боксер Сергей Деревянченко (16-6, 11 КО) узнал имя своего соперника на турнире Zuffa 09.
Уже 26 июля в Нью-Йорке он проведет бой против Джалила Гекетта (12-1).
Для 40-летнего украинца после годичной паузы этот бой станет серьезным испытанием. Гекетт переходит из полусреднего веса и имеет 3 победы подряд.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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