  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Сергей Деревянченко узнал имя соперника, с которым проведет следующий бой
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сергей Деревянченко узнал имя соперника, с которым проведет следующий бой

Единоборства

Украинец не боксировал 4 года в среднем весе

Сергей Деревянченко узнал имя соперника, с которым проведет следующий бой

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Сергей Деревянченко (16-6, 11 КО) узнал имя своего соперника на турнире Zuffa 09.

Уже 26 июля в Нью-Йорке он проведет бой против Джалила Гекетта (12-1).

Для 40-летнего украинца после годичной паузы этот бой станет серьезным испытанием. Гекетт переходит из полусреднего веса и имеет 3 победы подряд.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Дана Уайт отреагировал на иск с требованием отменить турнир UFC в Белом доме
yellow-arrow
В США подали иск с требованием отменить турнир UFC у Белого дома
yellow-arrow
В UFC реформируют систему составления рейтингов лучших бойцов
Сергей Деревянченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости