Сергей Деревянченко узнал имя соперника, с которым проведет следующий бой

Украинский боксер Сергей Деревянченко (16-6, 11 КО) узнал имя своего соперника на турнире Zuffa 09.

Уже 26 июля в Нью-Йорке он проведет бой против Джалила Гекетта (12-1).

Для 40-летнего украинца после годичной паузы этот бой станет серьезным испытанием. Гекетт переходит из полусреднего веса и имеет 3 победы подряд.