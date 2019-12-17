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НХЛ. Коламбус всухую разбил Вашингтон, победы Эдмонтона и Сент-Луиса
За океаном завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.
Коламбус – Вашингтон – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Флорида – Оттава – 6:1 (1:0, 5:1, 0:0)
Рейнджерс – Нэшвилл – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Сент-Луис – Колорадо – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Даллас – Эдмонтон – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
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