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НХЛ. Коламбус всухую разбил Вашингтон, победы Эдмонтона и Сент-Луиса

Хоккей
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За океаном завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Коламбус всухую разбил Вашингтон, победы Эдмонтона и Сент-Луиса
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Коламбус – Вашингтон – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Флорида – Оттава – 6:1 (1:0, 5:1, 0:0)

Рейнджерс – Нэшвилл – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Сент-Луис – Колорадо – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Даллас – Эдмонтон – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс
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