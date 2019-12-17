Обмен года в НХЛ: лидер Нью-Джерси перешел в Аризону

Аризона и Нью-Джерси завершили переговоры по большому обмену, согласно которому лидер Дьяволов Тэйлор Холл переезжает в Глендейл.

Взамен Койотис отдали права на Кевина Баля, Нэйта Шнарра, Ника Меркли, а также драфт-пик первого раунда 2020 года и условный выбор в третьем раунде драфта 2021-го.

Холл выступает в НХЛ с 2010 года. В Нью-Джерси 28-летний канадец отыграл четыре неполных сезона и набрал 208 очков (76+132) в 211 матчах.

По итогам сезона 2017-2018 Холл стал обладателем Харт Трофи – награды, вручаемой самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата. В том сезоне новичок Аризоны в 76 матчах забросил 39 шайб и отдал 54 ассиста.

Аризона после 35 матчей регулярного чемпионата с 19-ю победами делит лидерство в Тихоокеанском дивизионе с Эдмонтоном.