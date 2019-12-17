Сборная Украины переиграла Италию в серии послематчевых буллитов

Молодежная сборная Украины обыграла Италию в серии послематчевых буллитов.

В первом периоде наша команда показала хорошую игру и на 13-й минуте открыла счет. Для того, чтобы отыграться итальянцам потребовалось 34 секунды.

Второй и третий период сюрпризов не преподнесли. Украина не реализовала уйму моментов, в том числе, и при игре в большинстве.

До конца основного времени команды так и не забросили, а в овертайме Украина оказалась сильнее.

2:1 – Украина одержала вторую победу на турнире и гарантировала себе место в Дивизионе IB на следующий сезон. В случае победы в завтрашнем матче над Эстонией и поражения Польши от Франции команда Игнатьева может завоевать бронзовые медали.

В свою очередь Италии для того, чтобы избежать вылета, нужно в среду побеждать венгров в основное время и надеяться, что Украина победит Эстонию.

МЧМ-2020. Дивизион IB. 4-й тур.

Италия U-20 – Украина U-20 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)