На уровне НХЛ. Шикарный буллит от украинского хоккеиста. ВИДЕО

Накануне сборная Украины U-20 в матче домашнего чемпионата мира в серии буллитов вырвала победу над Италией (2:1) и сохранила прописку в дивизионе IB.

Настоящим украшением матче стал буллит в исполнении Глеба Кривошапкина – украинец по дуге выехал на вратаря и блестящим обманным движением положил шайбу в ворота. Это лучше видеть.