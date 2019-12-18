Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На уровне НХЛ. Шикарный буллит от украинского хоккеиста. ВИДЕО
Глеб Кривошапкин сотворил шедевр в самый ответственный момент.
Накануне сборная Украины U-20 в матче домашнего чемпионата мира в серии буллитов вырвала победу над Италией (2:1) и сохранила прописку в дивизионе IB.
Настоящим украшением матче стал буллит в исполнении Глеба Кривошапкина – украинец по дуге выехал на вратаря и блестящим обманным движением положил шайбу в ворота. Это лучше видеть.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...