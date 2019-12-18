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На уровне НХЛ. Шикарный буллит от украинского хоккеиста. ВИДЕО

Хоккей
(7 голосов)

Глеб Кривошапкин сотворил шедевр в самый ответственный момент.

На уровне НХЛ. Шикарный буллит от украинского хоккеиста. ВИДЕО
Новина українською

Накануне сборная Украины U-20 в матче домашнего чемпионата мира в серии буллитов вырвала победу над Италией (2:1) и сохранила прописку в дивизионе IB.

Настоящим украшением матче стал буллит в исполнении Глеба Кривошапкина – украинец по дуге выехал на вратаря и блестящим обманным движением положил шайбу в ворота. Это лучше видеть.

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В статье: молодежная сборная Украины по хоккею
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