  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Нэшвилл забросил 8 шайб в матче с Айлендерс, победы Тампы и Торонто
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Нэшвилл забросил 8 шайб в матче с Айлендерс, победы Тампы и Торонто

Хоккей
(1 голосов)

За океаном завершен большой игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Нэшвилл забросил 8 шайб в матче с Айлендерс, победы Тампы и Торонто
Новина українською

Бостон – Лос-Анджелес – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Айлендерс – Нэшвилл – 3:8 (0:1, 3:4, 0:3)

Филадельфия – Анахайм – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Тампа-Бэй – Оттава – 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Торонто – Баффало – 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Детройт – Коламбус – 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Виннипег – Каролина – 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)

Калгари – Питтсбург – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Ванкувер – Монреаль – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Вегас – Миннесота – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Сан-Хосе – Аризона – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Нэшвилл Предаторз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...