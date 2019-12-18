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НХЛ. Нэшвилл забросил 8 шайб в матче с Айлендерс, победы Тампы и Торонто
За океаном завершен большой игровой день регулярного чемпионата НХЛ.
Бостон – Лос-Анджелес – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Айлендерс – Нэшвилл – 3:8 (0:1, 3:4, 0:3)
Филадельфия – Анахайм – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Тампа-Бэй – Оттава – 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Торонто – Баффало – 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)
Детройт – Коламбус – 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
Виннипег – Каролина – 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
Калгари – Питтсбург – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Ванкувер – Монреаль – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Вегас – Миннесота – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Сан-Хосе – Аризона – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
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