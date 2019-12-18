Магия в НХЛ: форвард Каролины снова забил из-за ворот

В конце октября Свечников отметился лакросс-голом в матче с Калгари, а сегодня россиянин провернул тот же трюк в матче в поединке с Виннепегом (6:3). Повтор показывает, что голкипер Джетс читал действия Свечникова, но Андрей все равно успел проткнуть шайбу в незащищенную область ворот.

С обычными голами у Андрея Свечникова также полный порядок – в сезоне 2019-2020 он набрал 35 очков в 34 матчах (14+21).