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Магия в НХЛ: форвард Каролины снова забил из-за ворот
Андрей Свечников второй раз в сезоне одурачил вратаря.
В конце октября Свечников отметился лакросс-голом в матче с Калгари, а сегодня россиянин провернул тот же трюк в матче в поединке с Виннепегом (6:3). Повтор показывает, что голкипер Джетс читал действия Свечникова, но Андрей все равно успел проткнуть шайбу в незащищенную область ворот.
С обычными голами у Андрея Свечникова также полный порядок – в сезоне 2019-2020 он набрал 35 очков в 34 матчах (14+21).
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