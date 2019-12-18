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Магия в НХЛ: форвард Каролины снова забил из-за ворот

Хоккей
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Андрей Свечников второй раз в сезоне одурачил вратаря.

Магия в НХЛ: форвард Каролины снова забил из-за ворот
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В конце октября Свечников отметился лакросс-голом в матче с Калгари, а сегодня россиянин провернул тот же трюк в матче в поединке с Виннепегом (6:3). Повтор показывает, что голкипер Джетс читал действия Свечникова, но Андрей все равно успел проткнуть шайбу в незащищенную область ворот.

С обычными голами у Андрея Свечникова также полный порядок – в сезоне 2019-2020 он набрал 35 очков в 34 матчах (14+21).

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В статье: НХЛ Андрей Свечников Каролина Харрикейнз
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