Молодежная сборная Украины разгромила эстонцев и завоевала бронзу

18 декабря молодежная сборная Украины в рамках пятого игрового дня провела последний матч против Эстонии.

Все три периода в этом матче были весьма богаты на голы. Переломным моментом в поединке стала вторая двадцатиминутка. До нее, обе сборные забросили по две шайбы. При том, что, не смотря на полное и тотальное преимущество подопечных Олега Игнатьева, до 18 минуты матча эстонцы ввели в счете 2:0. Но, благодаря точным броскам Феликса Морозова и Глеба Кривошапкина за минуту до конца периода, хоккеисты ушли на перерыв при равных цифрах на табло.

Уже на старте второй двадцатиминутки, инициативу перехватили украинские хоккеисты, которые свое превосходство воплотили в четыре гола. При том, что все шайбы были заброшены в промежутке двух минут.

В последней двадцатиминутке украинцы первыми пропустили. В дальнейшем, обе команды продемонстрировали открытый хоккей с обоюдными атаками. За 3 минуты до конца встречи, эстонцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но в итоге, наши хоккеисты перехватили шайбу, провели быструю контратаку, которую точным броском в пустые ворота завершил Феликс Морозов.

Как итог, молодежная сборная Украины завоевала бронзу в своей группе.

Чемпионат мира (U-20). Дивизион IB (Киев). 5-й тур:

Украина – Эстония 7:3 (2:2, 4:0, 1:1)