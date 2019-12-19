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НХЛ. Сент-Луис обыграл Эдмонтон, Колорадо увез победу из Чикаго
В НХЛ завершен очередной игровой день регулярного чемпионата.
Нью-Джерси – Анахайм – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Чикаго – Колорадо – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Сент-Луис – Эдмонтон – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
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