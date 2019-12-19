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НХЛ. Сент-Луис обыграл Эдмонтон, Колорадо увез победу из Чикаго

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ завершен очередной игровой день регулярного чемпионата.

НХЛ. Сент-Луис обыграл Эдмонтон, Колорадо увез победу из Чикаго
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Нью-Джерси – Анахайм – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Чикаго – Колорадо – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Сент-Луис – Эдмонтон – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

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В статье: НХЛ Сент-Луис Блюз Эдмонтон Ойлерз
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