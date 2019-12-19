Сборная Украины узнает своего соперника по отбору на ОИ-2022 в начале января

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем сайте сообщила, что матч олимпийской квалификации между сборными Нидерландов и Испании состоится 8 января 2020 года.

Напомним, что игра должна была состояться еще 15 декабря, но была прервана из-за несоответствующего состояния льда на арене в Барселоне.

Сборные Нидерландов и Испании доиграют свой матч на этой же арене "Палау-де-Жель".

В случае победы Нидерландов, в предпоследнем раунде квалификации именно эта сборная станет соперником Украины, если победят испанцы, то нашей сборной достанется команда Хорватии, а Нидерланды попадут в группу к Словении, Японии и Литве.