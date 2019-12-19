Днепр получил техническое поражение в матче с Кременчугом

В связи с техническими проблемами, возникшими на ледовой арене "Фаворит" в Херсоне, ХК "Днепр" проинформировал о невозможности проведения матча №62 чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч 19 декабря 2019 года.

Согласно пункту 1.4 статьи 13 Дисциплинарного регламента Украинской хоккейной лиги, команде "Днепр" засчитано техническое поражение за необеспечение клубом-хозяином необходимых условий проведения матча.

Спортивный директор Украинской хоккейной лиги Александр Победоносцев прокомментировал сложившуюся ситуацию:

– К сожалению, работникам арены в Херсоне не получилось справиться с техническими трудностями, которые возникли сегодня днём. Представители "Днепра" сделали всё возможное, чтобы устранить неполадки, но игра всё же не состоится.

Учитывая то, что "Кременчук" уже приехал в Херсон, возможности для переноса матча у нас не было. Поэтому, исходя из Дисциплинарного регламента, "Днепру" засчитано техническое поражение в этой игре. Очень жаль, что зрители не увидят столь яркий матч между лидерами – но впереди в нашем чемпионате ещё много отличных поединков.