Белый Барс продлил победную серию

В четверг, 19 декабря, состоялся матч 21 тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Белый Барс" добыл победу над харьковским МХК "Динамо".

В отличии от предыдущего матча, харьковчане сумели достаточно долго продержать свои ворота сухими - два точных броска удались подопечным Константина Буценко лишь под конец первой двадцатиминутки. Взятия ворот на счету Никиты Лесникова и Дмитрия Зозовского.

Второй период вышел безголевым, надежную игру показали голкиперы команд Кирилл Кучер и Михаил Шевчук.

В третьем периоде команды обменялись взятиями ворот. На шайбу Евгения Абаджяна, белоцерковцы ответили голами Назара Ружникова и Артема Шиманского.

Таким образом "Белый Барс" сумел завоевать четвертую победу подряд, а "Динамо" по-прежнему остается без побед в этом сезоне.

Напомним, что 22 декабря "Белый Барс" отправится в гости к "Кременчуку", а МХК "Динамо" 21 декабря на своем льду примет киевских "Ледяных Волков".

"Белый Барс" – МХК "Динамо" 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)