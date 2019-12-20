Хоккей
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НХЛ. Филадельфия громит Баффало, поражения Аризоны и Тампы
В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата.
Бостон – Айлендерс – 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Коламбус – Лос-Анджелес – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Филадельфия – Баффало – 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)
Тампа-Бэй – Даллас – 3:4 (2:1, 1:1, 0:1)
Оттава – Нэшвилл – 5:4 (0:1, 3:0, 1:3, 1:0)
Виннипег – Чикаго – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Калгари – Монреаль – 3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)
Колорадо – Каролина – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Аризона – Миннесота – 5:8 (1:0, 1:4, 3:4)
Ванкувер – Вегас – 5:4 (3:1, 0:2, 1:1)
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