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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Филадельфия громит Баффало, поражения Аризоны и Тампы

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата.

НХЛ. Филадельфия громит Баффало, поражения Аризоны и Тампы
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Бостон – Айлендерс – 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

Коламбус – Лос-Анджелес – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Филадельфия – Баффало – 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)

Тампа-Бэй – Даллас – 3:4 (2:1, 1:1, 0:1)

Оттава – Нэшвилл – 5:4 (0:1, 3:0, 1:3, 1:0)

Виннипег – Чикаго – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Калгари – Монреаль – 3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)

Колорадо – Каролина – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Аризона – Миннесота – 5:8 (1:0, 1:4, 3:4)

Ванкувер – Вегас – 5:4 (3:1, 0:2, 1:1)

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В статье: НХЛ Филадельфия Флайерз Аризона Койотис
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