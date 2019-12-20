  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Тренер детской команды выбежал на лед и нанес травмы ребенку
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер детской команды выбежал на лед и нанес травмы ребенку

Хоккей
(1 голосов)

Скандал в украинском хоккее.

Тренер детской команды выбежал на лед и нанес травмы ребенку
Новина українською

Матч Морские волки – Кривбасс среди игроков 2008 года рождения стал резонансным после массовой драки, в которой участвовали не только дети, но и тренер криворожской команды Сергей Брага. Ему в голову не пришло ничего лучшего, как выбежать на лед и начать бить детей.

Больше всех пострадал 11-летний голкипер Илья Бобров, у которого повреждения мягких тканей головной мозга с подозрением на сотрясение.

Представители Морских волков направили жалобу в Украинскую молодежную хоккейную лигу. Также команда написала заявление в полицию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: хоккей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...