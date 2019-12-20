Тренер детской команды выбежал на лед и нанес травмы ребенку

Матч Морские волки – Кривбасс среди игроков 2008 года рождения стал резонансным после массовой драки, в которой участвовали не только дети, но и тренер криворожской команды Сергей Брага. Ему в голову не пришло ничего лучшего, как выбежать на лед и начать бить детей.

Больше всех пострадал 11-летний голкипер Илья Бобров, у которого повреждения мягких тканей головной мозга с подозрением на сотрясение.

Представители Морских волков направили жалобу в Украинскую молодежную хоккейную лигу. Также команда написала заявление в полицию.