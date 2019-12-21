Хоккей
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НХЛ. Флорида дома побеждает Даллас, Питтсбург на выезде разбирается с Эдмонтоном
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Нью-Джерси" - "Вашингтон"
3 - 6 (1-2; 1-1; 1-3)
"Рейндерс" - "Торонто"
3 - 6 (2-2; 1-1; 0-3)
"Флорида" - "Даллас"
7 - 4 (2-1; 5-1; 0-2)
"Эдмонтон" - "Питтсбург"
2 - 5 (0-2; 2-1; 0-2)
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