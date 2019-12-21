Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УХЛ. Харьковское Динамо в битве аутсайдеров дома побеждает Ледяных Волков
Результаты матча УХЛ
Вашему вниманию результаты матча 22 тура Украинской хоккейной лиги:
"Динамо Харьков" - "Ледяные Волки"
2 - 1 (0-0; 1-0; 1-1)
1 период:
2 период: 1-0 Геворкян (16,04)
3 период: 2-0 Абаджян (00,41); 2-1 Федосов (19,53)
Турнирная таблица УХЛ:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...