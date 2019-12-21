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УХЛ. Харьковское Динамо в битве аутсайдеров дома побеждает Ледяных Волков

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матча УХЛ

УХЛ. Харьковское Динамо в битве аутсайдеров дома побеждает Ледяных Волков
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матча 22 тура Украинской хоккейной лиги:

"Динамо Харьков" - "Ледяные Волки"

2 - 1 (0-0; 1-0; 1-1)

1 период:

2 период: 1-0 Геворкян (16,04)

3 период: 2-0 Абаджян (00,41); 2-1 Федосов (19,53)

Турнирная таблица УХЛ:

УХЛ. Харьковское Динамо в битве аутсайдеров дома побеждает Ледяных Волков - изображение 1

УХЛ. Харьковское Динамо в битве аутсайдеров дома побеждает Ледяных Волков - изображение 2

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