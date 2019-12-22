  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Виннипег крушит Миннесоту, Анахайм дожимает Айлендерс
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Виннипег крушит Миннесоту, Анахайм дожимает Айлендерс

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Виннипег крушит Миннесоту, Анахайм дожимает Айлендерс
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Айлендерс" - "Анахайм"

5 - 6 после Б (2-2; 2-2; 1-1; 0-0; 1-2)

"Баффало" - "Лос-Анджелес"

3 - 2 (0-0; 2-1; 1-1)

"Миннесота" - "Виннипег"

0 - 6 (0-2; 0-1; 0-3)

"Бостон" - "Нэшвилл"

3 - 4 после ОТ (0-0; 2-1; 1-2; 0-1)

"Вашингтон" - "Тампа-Бэй"

3 - 1 (0-0; 1-0; 2-1)

"Эдмонтон" - "Монреаль"

4 - 3 (2-1; 1-1; 1-1)

"Каролина" - "Флорида"

2 - 4 (0-1; 0-1; 2-2)

"Коламбус" - "Нью-Джерси"

5 - 1 (2-1; 1-0; 2-0)

"Оттава" - "Филадельфия"

4 - 5 после Б (0-1; 3-2; 1-1; 0-0; 0-1)

"Торонто" - "Детройт"

4 - 1 (0-0; 1-0; 3-1)

"Колорадо" - "Чикаго"

3 - 5 (1-0; 2-1; 0-4)

"Ванкувер" - "Питтсбург"

4 - 1 (2-0; 1-1; 1-0)

"Сан-Хосе" - "Сент-Луис"

2 - 5 (0-0; 2-2; 0-3)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...