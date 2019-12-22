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НХЛ. Виннипег крушит Миннесоту, Анахайм дожимает Айлендерс
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Айлендерс" - "Анахайм"
5 - 6 после Б (2-2; 2-2; 1-1; 0-0; 1-2)
"Баффало" - "Лос-Анджелес"
3 - 2 (0-0; 2-1; 1-1)
"Миннесота" - "Виннипег"
0 - 6 (0-2; 0-1; 0-3)
"Бостон" - "Нэшвилл"
3 - 4 после ОТ (0-0; 2-1; 1-2; 0-1)
"Вашингтон" - "Тампа-Бэй"
3 - 1 (0-0; 1-0; 2-1)
"Эдмонтон" - "Монреаль"
4 - 3 (2-1; 1-1; 1-1)
"Каролина" - "Флорида"
2 - 4 (0-1; 0-1; 2-2)
"Коламбус" - "Нью-Джерси"
5 - 1 (2-1; 1-0; 2-0)
"Оттава" - "Филадельфия"
4 - 5 после Б (0-1; 3-2; 1-1; 0-0; 0-1)
"Торонто" - "Детройт"
4 - 1 (0-0; 1-0; 3-1)
"Колорадо" - "Чикаго"
3 - 5 (1-0; 2-1; 0-4)
"Ванкувер" - "Питтсбург"
4 - 1 (2-0; 1-1; 1-0)
"Сан-Хосе" - "Сент-Луис"
2 - 5 (0-0; 2-2; 0-3)