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УХЛ. Кременчуг дома уверенно побеждает Белый Барс, Донбасс уничтожает Днепр

Хоккей
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Результаты тура УХЛ

УХЛ. Кременчуг дома уверенно побеждает Белый Барс, Донбасс уничтожает Днепр
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Украинской хоккейной лиги:

1) "Кременчуг" - "Белый Барс"

5 - 1 (3-0; 2-1; 0-0)

1 период: 1-0 Олейник (02,49); 2-0 Орлов (17,09); 3-0 Ворона (17,52)

2 период: 4-0 Киселев (00,13); 5-0 Серанов (01,16); 5-1 Ружников (13,00)

3 период:

2) "Донбасс" - "Днепр"

3 - 0 (2-0; 0-0; 1-0)

1 период: 1-0 Сисланиковс (14,50); 2-0 Лялька (18,40)

2 период:

3 период: 3-0 Пангелов-Юлдашев (19,49)

Вашему вниманию турнирная таблица УХЛ:

УХЛ. Кременчуг дома уверенно побеждает Белый Барс, Донбасс уничтожает Днепр - изображение 1

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В статье: УХЛ
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