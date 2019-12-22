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УХЛ. Кременчуг дома уверенно побеждает Белый Барс, Донбасс уничтожает Днепр
Результаты тура УХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Украинской хоккейной лиги:
1) "Кременчуг" - "Белый Барс"
5 - 1 (3-0; 2-1; 0-0)
1 период: 1-0 Олейник (02,49); 2-0 Орлов (17,09); 3-0 Ворона (17,52)
2 период: 4-0 Киселев (00,13); 5-0 Серанов (01,16); 5-1 Ружников (13,00)
3 период:
2) "Донбасс" - "Днепр"
3 - 0 (2-0; 0-0; 1-0)
1 период: 1-0 Сисланиковс (14,50); 2-0 Лялька (18,40)
2 период:
3 период: 3-0 Пангелов-Юлдашев (19,49)
Вашему вниманию турнирная таблица УХЛ:
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