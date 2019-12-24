Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Перестрелка Торонто и Каролины, результативные победы Бостона и Нью-Джерси
За океаном завершен большой игровой день регулярного чемпионата НХЛ.
Торонто – Каролина – 8:6 (3:2, 0:3, 5:1)
Миннесота – Калгари – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Бостон – Вашингтон – 7:3 (4:0, 1:1, 2:2)
Айлендерс – Коламбус – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Филадельфия – Рейнджерс – 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)
Тампа-Бэй – Флорида – 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)
Оттава – Баффало – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Нэшвилл – Аризона – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Виннипег – Монреаль – 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)
Чикаго – Нью-Джерси – 1:7 (1:1, 0:4, 0:2)
Лос-Анджелес – Сент-Луис – 1:4 (1:4, 0:0, 0:0)
Ванкувер – Эдмонтон – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Вегас – Колорадо – 3:7 (1:3, 1:2, 1:2)