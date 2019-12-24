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Шоу в НХЛ: Торонто и Каролина обменялись сериями из трех шайб за минуту

Хоккей
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Матч закончился со счетом 8:6 в пользу канадцев.

Шоу в НХЛ: Торонто и Каролина обменялись сериями из трех шайб за минуту
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Каролина при счете 2:3 в концовке второго периода шокировала трибуны тройным ударом - в воротах Торонто поочередно расписались Мартин Нечас, Эрик Хаула и Андрей Свечников.

Ответ Торонто последовал в середине решающего периода, когда Митч Марнер и Тайсон Бэрри за 59 секунд отправили Каролину в глубокий нокаут. У гостей после такого удара опустились руки и вернуться в игру они не смогли.

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В статье: НХЛ Торонто Рэпторс Каролина Харрикейнз
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