Шоу в НХЛ: Торонто и Каролина обменялись сериями из трех шайб за минуту

Каролина при счете 2:3 в концовке второго периода шокировала трибуны тройным ударом - в воротах Торонто поочередно расписались Мартин Нечас, Эрик Хаула и Андрей Свечников.

Ответ Торонто последовал в середине решающего периода, когда Митч Марнер и Тайсон Бэрри за 59 секунд отправили Каролину в глубокий нокаут. У гостей после такого удара опустились руки и вернуться в игру они не смогли.