Донбасс разгромил Динамо на выезде

24 декабря, в Харькове стартовал 22-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги. В рамках первого матча тура встретились МХК "Динамо" и донецкий "Донбасс".

Дончане уже на второй минуте встречи забросили шайбу, но "динамовцам" благодаря точному броску Михаила Геворкяна удалось впервые в сезоне отличиться в донецких воротах и сравнять счёт на табло.

Однако, равным счёт оставался недолго - уже через пять минут гости сумели трижды поразить ворота соперника.

Второй период был менее результативным, но это все благодаря уверенной игре голкипера харьковчан Михаила Шевчука.

Заключительный отрезок был похожим на первый период - дончане больше атаковали, а "динамовцы" были вынуждены обороняться. Таким образом за последние 20 минут встречи донецкие хоккеисты еще трижды отличились в воротах МХК "Динамо" и установили окончательный счёт 1:9 на табло.

Отметим, что дублями в этом матче отметились Олег Шишлянников и Виталий Карамнов, а «Донбасс» заработал 3 очка и с 46 баллами продолжает догонять "Кременчук", который идет на первом месте.

МХК "Динамо" — "Донбасс" 1:9 (1:4, 0:1, 0:3)