Кременчуг уничтожил Ледяных Волков

26 декабря, в Кременчуге состоялся третий поединок 23-ого тура УХЛ. "Кременчук" принимал на своей площадке киевский клуб "Ледяные Волки".

До экватора первого периода гости сдерживали натиск противника, не давая нападающим "горожан" прошивать свою оборону. А когда дело доходило до решающего броска, вратарь "волков", Никита Петленко творил чудеса, вытаскивая мертвые шайбы.

Но, хоккеистам "Кременчука" все же удалось реализовать свое преимущество. За полторы минуты им удалось забросить три безответных шайбы - точными бросками отметились Дмитрий Орлов, Владимир Чердак и Егор Серанов.



В принципе, у "Ледяных Волков", а именно у их нападающего Никиты Шабанова было два голевых момента, но надежно в обоих случаях сыграл вратарь кременчужан Вячеслав Новицкий.

Второй период, неожиданно для хозяев, начался с активных действий гостей, что привело к заброшенной шайбе. Точным броском отметился Алексей Овчинников. Но, атакующего запала у "волков" хватило ненадолго. После пропущенного гола, "горожане" вновь перехватили инициативу в игре, прижав гостей к их воротам. И в оставшиеся время забросили еще пять шайб. Дубль на счету Дмитрия Созонова, а также по голу забили Александр Пукс, Алексей Ворона и Глеб Бондарук.

Обеспечив себе большой перевес за суммой двух периодов, в завершающей двадцатиминутке "Кременчук" довольствовался еще одной шайбой в исполнении Николая Киселева с ассистом Глеба Бондарука.

"Кременчук" - "Ледяные Волки" 8:1 (3:0, 5:1, 1:0)