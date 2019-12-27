Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Молодежный ЧМ по хоккею: Канада обыграла США, Чехия остановила Россию
В Чехии сыграны первые матчи группового раунда молодежного чемпионата мира.
Группа А
Швейцария U-20 – Казахстан U-20 – 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
Швеция U-20 – Финляндия U-20 – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0)
Группа B
Чехия U-20 – Россия U-20 – 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)
Канада U-20 – США U-20 – 6:4 (0:2, 3:0, 3:2)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...