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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Молодежный ЧМ по хоккею: Канада обыграла США, Чехия остановила Россию

Хоккей
(1 голосов)

В Чехии сыграны первые матчи группового раунда молодежного чемпионата мира.

Молодежный ЧМ по хоккею: Канада обыграла США, Чехия остановила Россию
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Группа А

Швейцария U-20 – Казахстан U-20 – 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Швеция U-20 – Финляндия U-20 – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0)

Группа B

Чехия U-20 – Россия U-20 – 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Канада U-20 – США U-20 – 6:4 (0:2, 3:0, 3:2)

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В статье: чемпионат мира по хоккею U20
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