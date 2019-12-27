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19-летний швед забросил гениальную шайбу на молодежном Чемпионате мира. ВИДЕО

Хоккей
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Мундиаль сразу дарит шедевр

19-летний швед забросил гениальную шайбу на молодежном Чемпионате мира. ВИДЕО
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В четверг, 26-го декабря в Чехии стартовал молодежный Чемпионат мира по хоккею. В первый же день было на что посмотреть - на победу Чехии над Россией, битву Канады и США, столкновение Швеции и Финляндии. Именно в последнем поединке случился гол, который может стать лучшим во всем турнире. Швед Нильс Хёгландер, которому 20-го декабря исполнилось 19, сравнял счет в начале второго периода, забросив шайбу в верхний угол из-за ворот. Швеция в итоге одержала победу в овертайме, итоговый счет 3:2.

Добавим, что Хёгландер задрафтован «Ванкувер Кэнакс». В 2016-м он в составе Швеции становился чемпионом мира среди 17-летних, а в 2018-м брал бронзу на чемпионате U-18.

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