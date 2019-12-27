Молодежный чемпионат мира-2020. Сборная Словакии обыграла Казахстан

В очередном матче группового раунда молодёжного чемпионата мира сборная Словакии обыграла команду Казахстана со счётом 3:1.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а в начале второго игрового отрезка Оливер Окульяр вывел номинальных хозяев вперёд. Сборная Казахстана восстановила равновесие в середине встречи после точного броска в исполнении Максима Мусорова. Словаки снова вышли вперёд на 58-й минуте усилиями Даниэля Ткача. На последних секундах встречи Роберт Джуган отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный результат.



В первом матче Казахстан проиграл Швейцарии со счётом 3:5, словаки провели дебютную встречу на турнире. Молодёжный чемпионат мира в Чехии завершится 5 января 2020 года.

U20 ЧМ-2020. Группа A

Словакия U20 3:1 Казахстан U20

Шайбы: 1:0 Окульяр (Княжко) – 24:49' (5x4) 1:1 Мусоров (Бутенко) – 29:43' (5x4) 2:1 Ткач (Мразик, Мудрак) – 57:04' (5x5) 3:1 Джуган – 59:53' (en)