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НХЛ. Калгари громит Чикаго, Сент-Луис в овертайме побеждает Виннипег

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Калгари громит Чикаго, Сент-Луис в овертайме побеждает Виннипег
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Баффало" - "Бостон"

0 - 3 (0-1; 0-1; 0-1)

"Вашингтон" - "Коламбус"

2 - 1 после ОТ (0-0; 0-1; 1-0; 1-0)

"Нью-Джерси" - "Торонто"

4 - 5 после ОТ (1-2; 3-1; 0-1; 0-1)

"Рейнджерс" - "Каролина"

5 - 3 (1-1; 3-1; 1-1)

"Виннипег" - "Сент-Луис"

4 - 5 после ОТ (1-1; 1-2; 2-1; 0-1)

"Колорадо" - "Миннесота"

4 - 6 (2-2; 1-1; 1-3)

"Нэшвилл" - "Питтсбург"

2 - 5 (1-3; 0-2; 1-0)

"Чикаго" - "Айлендерс"

5 - 2 (2-1; 0-0; 3-1)

"Эдмонтон" - "Калгари"

1 - 5 (1-2; 0-2; 0-1)

"Анахайм" - "Вегас"

4 - 3 (0-0; 3-1; 1-2)

"Сан-Хосе" - "Лос-Анджелес"

2 - 3 после ОТ (0-0; 2-0; 0-2; 0-1)

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В статье: НХЛ
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