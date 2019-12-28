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НХЛ. Калгари громит Чикаго, Сент-Луис в овертайме побеждает Виннипег
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Баффало" - "Бостон"
0 - 3 (0-1; 0-1; 0-1)
"Вашингтон" - "Коламбус"
2 - 1 после ОТ (0-0; 0-1; 1-0; 1-0)
"Нью-Джерси" - "Торонто"
4 - 5 после ОТ (1-2; 3-1; 0-1; 0-1)
"Рейнджерс" - "Каролина"
5 - 3 (1-1; 3-1; 1-1)
"Виннипег" - "Сент-Луис"
4 - 5 после ОТ (1-1; 1-2; 2-1; 0-1)
"Колорадо" - "Миннесота"
4 - 6 (2-2; 1-1; 1-3)
"Нэшвилл" - "Питтсбург"
2 - 5 (1-3; 0-2; 1-0)
"Чикаго" - "Айлендерс"
5 - 2 (2-1; 0-0; 3-1)
"Эдмонтон" - "Калгари"
1 - 5 (1-2; 0-2; 0-1)
"Анахайм" - "Вегас"
4 - 3 (0-0; 3-1; 1-2)
"Сан-Хосе" - "Лос-Анджелес"
2 - 3 после ОТ (0-0; 2-0; 0-2; 0-1)