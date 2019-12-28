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ЧМ U-20. Финляндия крушит Словакию, Германия побеждает Чехию
Результаты матчей второго тура
Вашему вниманию результаты матчей второго тура Чемпионата мира U-20 по хоккею:
1) "Финляндия" - "Словакия"
8 - 1 (2-0; 4-0; 2-0)
1 период: 1-0 Пуистола (04,54); 2-0 Рати Аку (13,21)
2 период: 3-0 Оден (07,15); 4-0 Рати Аату (08,26); 5-0 Кокконен (13,14); 6-0 Екхольц (14,51); 6-1 Джуган (16,34); 7-1 Рати Аку (19,30)
3 период: 8-1 Петманн (12,03)
Группа А:
2) "Чехия" - "Германия"
1 - 3 (1-2; 0-1; 0-0)
1 период: 0-1 Райхель (01,41); 0-2 Петерка (07,31); 1-2 Гаш (16,41)
2 период: 1-3 Бокк (13,22)
3 период: 1-4 Бокк (07,33); 2-4 Еник (09,17); 3-4 Забранский (12,30)
Группа В: