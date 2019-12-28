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УХЛ. Белый Барс разгромил Ледяных Волков, Днепр сделал то же самое с харьковским Динамо

Хоккей
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Результаты тура УХЛ

УХЛ. Белый Барс разгромил Ледяных Волков, Днепр сделал то же самое с харьковским Динамо
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Вашему вниманию результаты матчей 24 тура Украинской хоккейной лиги:

"Днепр Х" - "Динамо Харьков"

6 - 1 (1-0; 3-0; 2-1)

1 период: 1-0 Декало (07,35)

2 период: 2-0 Матерухин (15,04); 3-0 Чернышенко (17,36); 4-0 Ромашенко (19,45)

3 период: 5-0 Каракулько (13,04); 6-0 Афанасьев (16,26); 6-1 Харин (18,01)

"Ледяные Волки" - "Белый Барс"

1 - 6 (0-1; 0-2; 1-3)

1 период: 0-1 Бабинец (14,37)

2 период: 0-2 Благой (07,51); 0-3 Симчук (19,20)

3 период: 1-3 Микульчик (06,16); 1-4 Куцевич (14,42); 1-5 Благой (16,45); 1-6 Зозовський (18,56)

Турнирная таблица УХЛ:

УХЛ. Белый Барс разгромил Ледяных Волков, Днепр сделал то же самое с харьковским Динамо - изображение 1УХЛ. Белый Барс разгромил Ледяных Волков, Днепр сделал то же самое с харьковским Динамо - изображение 2

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