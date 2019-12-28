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ЧМ U-20. День разгромов: Россия не оставляет шансов Канаде, Швеция разбирается со Швейцарией

Хоккей
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Результаты второго тура Чемпионата мира

ЧМ U-20. День разгромов: Россия не оставляет шансов Канаде, Швеция разбирается со Швейцарией
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матчей второго тура Чемпионата мира U-20 по хоккею:

1) Россия - Канада

6 - 0

1 период: 1-0 Хованов (01,44); 2-0 Дорофеев (10,14); 3-0 Ртищев (13,43)

2 период: 4-0 Александров (02,18); 5-0 Соколов (13,09); 6-0 Денисенко (16,24)

3 период:

Группа В:

ЧМ U-20. День разгромов: Россия не оставляет шансов Канаде, Швеция разбирается со Швейцарией - изображение 1

2) Швейцария - Швеция

1 - 6

1 период: 0-1 Фагэму (03,25); 0-2 Фагэму (09,58)

2 период: 0-3 Хегландер (01,28); 0-4 Хэнриксон (09,02); 0-5 Раймонд (14,12); 1-5 Колер (19,47)

3 период: 2-5 Гросс (14,09)

Группа А:

ЧМ U-20. День разгромов: Россия не оставляет шансов Канаде, Швеция разбирается со Швейцарией - изображение 2

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В статье: чемпионат мира по хоккею U20
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