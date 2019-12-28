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ЧМ U-20. День разгромов: Россия не оставляет шансов Канаде, Швеция разбирается со Швейцарией
Результаты второго тура Чемпионата мира
Вашему вниманию результаты матчей второго тура Чемпионата мира U-20 по хоккею:
1) Россия - Канада
6 - 0
1 период: 1-0 Хованов (01,44); 2-0 Дорофеев (10,14); 3-0 Ртищев (13,43)
2 период: 4-0 Александров (02,18); 5-0 Соколов (13,09); 6-0 Денисенко (16,24)
3 период:
Группа В:
2) Швейцария - Швеция
1 - 6
1 период: 0-1 Фагэму (03,25); 0-2 Фагэму (09,58)
2 период: 0-3 Хегландер (01,28); 0-4 Хэнриксон (09,02); 0-5 Раймонд (14,12); 1-5 Колер (19,47)
3 период: 2-5 Гросс (14,09)
Группа А:
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