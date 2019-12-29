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ЧМ U-20. Финляндия уверенно побеждает Казахстан

Хоккей
(2 голосов)

Результаты матча и ситуация в группе А

ЧМ U-20. Финляндия уверенно побеждает Казахстан
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матча Чемпионата мира U-20 по хоккею в группе А:

Казахстан - Финляндия

1 - 7 (1-2; 0-2; 0-1)

1 период: 0-1 Пуистола (06,01); 1-1 Буяльский (10,13); 1-2 Танус (14,31)

2 период: 1-3 Мачелли (00,54); 1-4 Рати Аату (12,37)

3 период: 1-5 Пуистола (07,06); 1-6 Кокконен (13,50); 1-7 Ноусиайнен (17,59)

Турнирная таблица группы А:

ЧМ U-20. Финляндия уверенно побеждает Казахстан - изображение 1

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В статье: чемпионат мира по хоккею U20
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