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ЧМ U-20. Финляндия уверенно побеждает Казахстан
Результаты матча и ситуация в группе А
Вашему вниманию результаты матча Чемпионата мира U-20 по хоккею в группе А:
Казахстан - Финляндия
1 - 7 (1-2; 0-2; 0-1)
1 период: 0-1 Пуистола (06,01); 1-1 Буяльский (10,13); 1-2 Танус (14,31)
2 период: 1-3 Мачелли (00,54); 1-4 Рати Аату (12,37)
3 период: 1-5 Пуистола (07,06); 1-6 Кокконен (13,50); 1-7 Ноусиайнен (17,59)
Турнирная таблица группы А:
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