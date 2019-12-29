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УХЛ. Донбасс побеждает Кременчуг в серии буллитов
Результаты тура УХЛ
Вашему вниманию результаты матча 24 тура Украинской хоккейной лиги:
"Донбасс" - "Кременчуг"
3 - 2 (0-1; 2-1; 0-0; 0-0; 1-0)
1 период: 0-1 Пукса (05,13)
2 период: 1-1 Милиохин (05,29); 1-2 Бондарук (06,42); 2-2 Коренчук (17,53)
3 период:
Буллиты: 1-0 Милиохин
Турнирная таблица УХЛ:
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