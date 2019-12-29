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УХЛ. Донбасс побеждает Кременчуг в серии буллитов

Хоккей
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Результаты тура УХЛ

УХЛ. Донбасс побеждает Кременчуг в серии буллитов
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матча 24 тура Украинской хоккейной лиги:

"Донбасс" - "Кременчуг"

3 - 2 (0-1; 2-1; 0-0; 0-0; 1-0)

1 период: 0-1 Пукса (05,13)

2 период: 1-1 Милиохин (05,29); 1-2 Бондарук (06,42); 2-2 Коренчук (17,53)

3 период:

Буллиты: 1-0 Милиохин

Турнирная таблица УХЛ:

УХЛ. Донбасс побеждает Кременчуг в серии буллитов - изображение 1

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) УХЛ
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