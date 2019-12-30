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Молодежный чемпионат мира-2020. Сборная Канады обыграла Германию

Хоккей
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Номинальные хозяева были явно сильнее

Молодежный чемпионат мира-2020. Сборная Канады обыграла Германию
Новина українською

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Канады обыграла команду Германии со счётом 4:1.

Североамериканцы вышли вперёд на 12-й минуте усилиями Нолана Фута. Во втором игровом отрезке преимущество Канады укрепили Лиам Фуди и Кален Эддисон. В концовке встречи Янник Валенти отыграл один гол, на что канадцы ответили точным броском Тая Делландреа в пустые ворота.

Ранее сборная Канады обыграла США со счётом 6:4, а затем потерпела поражение с разгромным счётом 0:6 в матче с командой России. Германия в первой встрече на турнире проиграла американцам — 3:6, после чего переиграла Чехию со счётом 4:3.

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В статье: сборная Канады по хоккею сборная Германии по хоккею
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