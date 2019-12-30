Молодежный чемпионат мира-2020. Сборная США в овертайме переиграла Чехию

Молодежная сборная Чехии уступила команде США со счётом 3:4 ОТ.

"Звёздно-полосатые" отличились уже на 4-й минуте после точного броска в исполнении Шейна Пинто. Чехи отыгрались стараниями Либора Забрански, отличившегося в середине первого периода. В концовке Забрански оформил дубль и впервые в матче вывел вперёд гостей.

На второй минуте второго периода Артур Калиев восстановил равновесие, а затем Джек Друри воспользовался прекрасной передачей Тревора Зеграса. Чехи сравняли счёт на 49-й минуте усилиями Петра Чайки. В овертайме победу американцам принёс Коул Кофилд.

U20 ЧМ-2020. Группа B

США U20 Чехия U20 4:3 ОТ

Шайбы: 1:0 Пинто (Робертсон, Вальстрём) – 03:45' (5x4), 1:1 Забрански (Кликорка) – 09:35' (5x5), 1:2 Забрански – 18:16' (5x3), 2:2 Калиев (Зеграс, Миллер) – 21:19' (5x5), 3:2 Друри – 26:01' (5x5), 3:3 Чайка (Кубичек) – 48:41' (5x4), 4:3 Кофилд – 63:14' (3x3)