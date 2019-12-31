Сборная Швеции одержала 52-ю победу подряд на групповых этапах МЧМ

Сборная Словакии проиграла команде Швеции со счётом 2:6 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.

Таким образом, шведская сборная одержала 52-ю победу подряд на групповых этапах молодёжных чемпионатов мира. В последний раз сборная Швеции проиграла в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира ровно 13 лет назад, когда 31 декабря 2006 года уступила американцам в овертайме (2:3 ОТ). Тогда защитник Джек Джонсон реализовал удаление Юнаса Анелёва. С тех пор шведская команда одержала 52 побед в 52 матчах на групповых турнирах с общим счётом 270:102.

При этом только в 2012 году шведская сборная добралась до золотых медалей турнира. В 2008, 2009, 2013, 2014 и 2018 сборная Швеции останавливалась в шаге от титула, трижды проиграв Канаде, а ещё по разу уступив Финляндии и США. В 2010 году шведская команда стала бронзовым медалистом турнира. В 2019 она завершила выступление на стадии четвертьфинала.

Чемпионат мира (U-20). Группа А:

Швеция – Словакия 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – Хольц (Содерстрем, Реймонд) – 08:59, 2:0 – Эрикссон (Хенрикссон, Бак) – 09:14, 3:0 – Броберг (Нассен – мен.) – 13:16, 4:0 – Бак (Гиннинг, Бергрен) – 25:08, 5:0 – Хольц (Содерстрем, Бергрен – бол.) – 36:09, 5:1 – Ковачик (Окуляр, Стаха) – 45:17, 5:2 – Джуган (Фаско-Рудас) – 58:03, 6:2 – Фагемо (Хогландер, Лундквист – бол.) – 59:44,